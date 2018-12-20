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  • Son Güncelleme: 20.12.2018 20:30

CANLI | Giresunspor - Fenerbahçe | Fenerbahçe maçı canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Fenerbahçe, Giresunspor'a konuk oluyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

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Giresunspor - Fenerbahçe | CANLI

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Giresunspor'la karşı karşıya geliyor. Mücadelede Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Ata Yıldırım yapacak.

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Harun Tekin, Diego Reyes, Roman Neustadter, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Andre Ayew, Yassine Benzia, Barış Alıcı, Roberto Soldado

GİRESUNSPOR: Anıl Atağ, Uğur Arslan, Ferhat Görgülü, Kağan Miray, Volkan Okumak, Said Id Azza, Emre Uğur, Bahadır Erol, Alperen Aydın, Çağlar Birinci, Zeni Husmani

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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