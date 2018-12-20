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Badji’den e

İsmi bir süredir ile anılan Senegalli forvet, “Umarım takımdan ayrılırım” ifadesini kullarak ine ayktı...

Badji’den yeşil ışık
Cimbom'un forvet adaylarından biri olan Aliou Badji, İsveç basınına konuştu. Djurgarden formasını giyen Senegalli yıldız, "'Umarım takımdan ayrılırım. em benim için hem de Djurgarden için olmam çok önemli" diyerek transferi yaktı. Badji geççiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti.

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