Cimbom'un forvet adaylarından biri olan Aliou Badji, İsveç basınına konuştu. Djurgarden formasını giyen Senegalli yıldız, "'Umarım takımdan ayrılırım. em benim için hem de Djurgarden için transfer olmam çok önemli" diyerek transferi yeşil ışık yaktı. Badji geççiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti.
- Spor
- 20.12.2018
- Gazete
Badji’den transfere yeşil ışık
İsmi bir süredir Galatasaray ile anılan Senegalli forvet, “Umarım takımdan ayrılırım” ifadesini kullarak transferine yeşil ışık ayktı...
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