Bugünkü
Takvim

: Kime 'VAR' kime yok?

maçında bir penaltılarının verilmediğini, Amiri’ye yapılan faulde de kırmızı kartın es geçildiğini söyleyen Ahmet Ağaoğlu, “VAR sistem ikime var, kime yok? VAR düzgün kullanılsa 6 puan daha alırdık”dedi.

Kime var kime yok?
Trabzonspor Başkanı , beIN Sports'ta katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı. VAR sistemini eleştiren Ağoğlu, "Son oynanan maçında Rodallega'ya yapılan penaltıda ve Amiri'ye yapılan kırmızı kartlık faulde VAR neden göre devreye girmedi bilmiyorum. VAR kime var, kime yok? Ya da neye göre var, neye göre yok. VAR düzgün kullanılsa 6 puan daha toplardık" dedi.

BURAK&ONUR CEVABI
Kadro dışı olan ve 'ın alacaklarının yaklaşık 4 milyon Euro olduğunu da söyleyen Ağaoğlu, "Bu iki oyuncu alacakları için bize ihtar çekti. Ancak paralarını ödeyeceğiz ve serbest kalmayacaklar. teklifleri gelirse değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriAhmet Ağoğlu: Kime 'VAR' kime yok?
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri