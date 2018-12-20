Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu, beIN Sports'ta katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı. VAR sistemini eleştiren Ağoğlu, "Son oynanan Beşiktaş maçında Rodallega'ya yapılan penaltıda ve Amiri'ye yapılan kırmızı kartlık faulde VAR neden göre devreye girmedi bilmiyorum. VAR kime var, kime yok? Ya da neye göre var, neye göre yok. VAR düzgün kullanılsa 6 puan daha toplardık" dedi.
BURAK&ONUR CEVABI
Kadro dışı olan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ın alacaklarının yaklaşık 4 milyon Euro olduğunu da söyleyen Ağaoğlu, "Bu iki oyuncu alacakları için bize ihtar çekti. Ancak paralarını ödeyeceğiz ve serbest kalmayacaklar. Transfer teklifleri gelirse değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı.
BURAK&ONUR CEVABI
Kadro dışı olan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ın alacaklarının yaklaşık 4 milyon Euro olduğunu da söyleyen Ağaoğlu, "Bu iki oyuncu alacakları için bize ihtar çekti. Ancak paralarını ödeyeceğiz ve serbest kalmayacaklar. Transfer teklifleri gelirse değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı.
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