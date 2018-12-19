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için devrede!

yönetimi, ile sözleşmesini fesheden için devreye girdi. Portekizli stopere ’in de onay verdiği öğrenildi ’tan 4.7 milyon Euro kazanan Pepe’ye 1.5 yıl için 4.5 milyon Euro teklif edecek. Kabul ederse imzalar atılacak.



Devre arasında kadrosuna ciddi takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Önceki gün Beşiktaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Pepe için Sarı-Kırmızılı yönetim devreye girdi.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI
Portekizli stoper için teknik patron Fatih Terim'in de olumlu görüş bildirdiği de öğrenildi. Menajeriyle ilk teması gerçekleştiren Galatasaray, Pepe'nin kendisiyle de masaya oturmaya hazırlanıyor.

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