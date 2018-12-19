arasında kadrosuna ciddi takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Önceki günile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıraniçinyönetim devreye girdi.stoper için teknik patronde olumlu görüş bildirdiği de öğrenildi. Menajeriyle ilk teması gerçekleştirenkendisiyle de masaya oturmaya hazırlanıyor.