Fırtına’ya çifte şok

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan futbolculardan Arjantinli Sosa'nın 4-6, Senegalli Toure'nin ise 2-3 hafta takımla çalışmalara katılamayacağı bildirildi.



SONUÇLAR İYİ GELMEDİ

MR sonuçlarına göre sol bacak arka adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edilen Sosa 4-6 hafta arası forma giyemeyecek. Bu durumda Sosa devre arası kampını kaçıracak. Sol ön uyluk kasında 1. derece yaralanma olan Zargo Toure'nin ise yaklaşık 2-3 hafta sonra çalışmalara başlaması öngörülüyor. İki futbolcudan gelen kötü haber Bordo-Mavili ekipte moralleri bozdu.