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A.Gücü’ne darbesi

5. tur rövanşında A.Gücü ilk maçta 4- 2 yenildiği ’u 3-2’lik skorla geçti. Ancak kupaya veda etti.

A.Gücü’ne Bodrum darbesi
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Ankaragücü ilk maçta 4-2 yenildiği Belediye'yi 3-2 mağlup etti. Ancak bu galibiyete rağmen ilk maçtaki skor nedeniyle Ankaragücü elendi.

BALIKESİR RİZE'Yİ ELEDİ
Kupada Balıkesir Rize ile evinde 1-1 berabere kalarak tur atladı. Ümraniye ise 1461 Trabzon'a 3-1 yenilmesine rağmen son 16'ya kaldı. de Nazilli'yi 2-1 yenerek turu geçti.

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