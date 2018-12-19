A.Gücü’ne Bodrum darbesi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Ankaragücü ilk maçta 4-2 yenildiği Bodrum Belediye'yi 3-2 mağlup etti. Ancak bu galibiyete rağmen ilk maçtaki skor nedeniyle Ankaragücü elendi.
BALIKESİR RİZE'Yİ ELEDİ
Kupada Balıkesir Rize ile evinde 1-1 berabere kalarak tur atladı. Ümraniye ise 1461 Trabzon'a 3-1 yenilmesine rağmen son 16'ya kaldı. Göztepe de Nazilli'yi 2-1 yenerek turu geçti.
BALIKESİR RİZE'Yİ ELEDİ
Kupada Balıkesir Rize ile evinde 1-1 berabere kalarak tur atladı. Ümraniye ise 1461 Trabzon'a 3-1 yenilmesine rağmen son 16'ya kaldı. Göztepe de Nazilli'yi 2-1 yenerek turu geçti.
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