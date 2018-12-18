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’da dönemi sona erdi

, Portekizli ile yolları ayırdı. Tecrübeli oyuncuya 100 bin 700 Euro fesih bedeli.

Kartal’da Pepe dönemi sona erdi
Beşiktaş 'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini bildirildi. Siyahbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fesih anlaşması çerçevesinde futbolcuya, kulübümüzden, fesih tarihine kadar toplam alacağı olan 100 bin 700 avro ödenecektir." denildi. Kulübü ayrıca Pepe'ye teşekkür etti.

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