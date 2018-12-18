Kartal’da Pepe dönemi sona erdi

Beşiktaş Pepe'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini bildirildi. Siyahbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fesih anlaşması çerçevesinde futbolcuya, kulübümüzden, fesih tarihine kadar toplam alacağı olan 100 bin 700 avro ödenecektir." denildi. Beşiktaş Kulübü ayrıca Pepe'ye teşekkür etti.
- Spor
- 18.12.2018
- Gazete
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