Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Erzurumspor maçı sonrası ilk 40 dakikada olağanüstü bir oyun ortaya koyduklarını söyledi. Yanal, "İlk yarının sonlarına doğru tempo düştü. Yaratıcı oyuncularımızın performansı düştü. Her şeye rağmen son dakika o golü yememeliydik. Daha dikkatli olmalıydık" diye konuştu.
ARTIK GELECEĞE BAKACAĞIZ
Yanal özlenen takımın geri geleceğini ifade ederek, "Önümüzde kupa, lig ve Avrupa maçları var. Sakat oyuncular var. 2. yarı özlenen Fenerbahçe'yi izleyeceğiz. Geçmişi kapattık. Artık geleceğe bakacağız" dedi.
HÜCUM OYUNU OYNAYACAĞIZ
F.Bahçe'nin hedefinin büyük olduğunu belirten Yanal, "Hep beraber çalışarak sonucu değiştirecek bir sürece girdik. Transfer çalışmaları kısa sürede başlayacak. Tempolu ve hücum oyunu oynayacağız" dedi.
ARTIK GELECEĞE BAKACAĞIZ
Yanal özlenen takımın geri geleceğini ifade ederek, "Önümüzde kupa, lig ve Avrupa maçları var. Sakat oyuncular var. 2. yarı özlenen Fenerbahçe'yi izleyeceğiz. Geçmişi kapattık. Artık geleceğe bakacağız" dedi.
HÜCUM OYUNU OYNAYACAĞIZ
F.Bahçe'nin hedefinin büyük olduğunu belirten Yanal, "Hep beraber çalışarak sonucu değiştirecek bir sürece girdik. Transfer çalışmaları kısa sürede başlayacak. Tempolu ve hücum oyunu oynayacağız" dedi.
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