Fener 90'da yıkıldı.. Yeni teknik direktörü Ersun Yanal yönetimindeki ilk maçına Erzurumspor karşısında çıkan Sarı- Lacivertliler 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı: 2-2. Kanarya böylece 15 puanda kaldı ve düşme hattından kurtulamadı... Fener maça adeta fırtına gibi girdi. Slimani 7 ve 11. dakikalarda iki önemli fırsatı kullanamadı.
FENER BİR ANDA 2-0 YAPTI
18. dakikada gol geldi. Isla sağdan sıfırdan arka direğe ortaladı. Altıpasın içinde topa iyi yükselen Ayew'in kafa vuruşu filelerle buluştu: 1-0. 27. dakikada. Valbuena'nın kullandığı köşe vuruşunda altıpasta iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşuyla skor 2-0 oldu.
ERZURUM GERİ DÖNDÜ
48. dakikada Erzurum farkı bire indirdi... Emrah Başsan ceza sahasında sert vurdu ve Harun'u mağlup etti. Dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde sahne alan Thy'nin vuruşu köşeye gidince maç 2-2 sona erdi.
KADIKÖY'DE KALESİNİ KAPATAMIYOR
Kötü gidişe Erzurumspor önünde de dur diyemeyen Fenerbahçe'de olumsuz bir istatistik devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de oynadığı son 30 maçın 24'ünde gol yedi. Sarı-Lacivertliler dün de iki gol birden yedi.
YANAL YİNE 2-0'I KORUYAMADI
Ersun Yanal bundan 5 yıl önce Fenerbahçe kariyerindeki ilk maçta Konya önünde 2-0 öne geçmiş ancak maçı 3-2 kaybetmişti. Tecrübeli hoca dün de ilk maçında benzer bir olay yaşadı.
DOĞUM GÜNÜ YİNE KABUS OLDU
Ersun Yanal tam 1676 gün sonra Fenerbahçe'nin başında sahaya çıktı. Kadıköy'de 37 bin taraftar, dün doğum günü olan tecrübeli teknik adamı adeta bağrına bastı. Fakat Ersun Yanal yine hüsran yaşadı. Tecrübeli hoca kariyerinde doğum gününe denk gelen 3 maçta 1 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.
FENER BİR ANDA 2-0 YAPTI
18. dakikada gol geldi. Isla sağdan sıfırdan arka direğe ortaladı. Altıpasın içinde topa iyi yükselen Ayew'in kafa vuruşu filelerle buluştu: 1-0. 27. dakikada. Valbuena'nın kullandığı köşe vuruşunda altıpasta iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşuyla skor 2-0 oldu.
ERZURUM GERİ DÖNDÜ
48. dakikada Erzurum farkı bire indirdi... Emrah Başsan ceza sahasında sert vurdu ve Harun'u mağlup etti. Dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde sahne alan Thy'nin vuruşu köşeye gidince maç 2-2 sona erdi.
KADIKÖY'DE KALESİNİ KAPATAMIYOR
Kötü gidişe Erzurumspor önünde de dur diyemeyen Fenerbahçe'de olumsuz bir istatistik devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de oynadığı son 30 maçın 24'ünde gol yedi. Sarı-Lacivertliler dün de iki gol birden yedi.
YANAL YİNE 2-0'I KORUYAMADI
Ersun Yanal bundan 5 yıl önce Fenerbahçe kariyerindeki ilk maçta Konya önünde 2-0 öne geçmiş ancak maçı 3-2 kaybetmişti. Tecrübeli hoca dün de ilk maçında benzer bir olay yaşadı.
DOĞUM GÜNÜ YİNE KABUS OLDU
Ersun Yanal tam 1676 gün sonra Fenerbahçe'nin başında sahaya çıktı. Kadıköy'de 37 bin taraftar, dün doğum günü olan tecrübeli teknik adamı adeta bağrına bastı. Fakat Ersun Yanal yine hüsran yaşadı. Tecrübeli hoca kariyerinde doğum gününe denk gelen 3 maçta 1 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.
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