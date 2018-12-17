Yeni Malatya zirve aşkına

Yeni Malatyaspor tutulmuyor... Süper Lig'de zirve hesapları yapan 2 takımın kapışmasında Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u 2-0 yenerek yükselişini sürdürdü. Evsahibi takım 16 ve 34'te Boutaib'le 2 gol buldu. 2. DEVRE 2 KIRMIZI KART ÇIKTI
2. yarının 72. dakikasında Yeni Malatya'dan Sadık ve Antalya'dan Diego kırmızı kart gördü. Karşılaşmayı 2-0 galip bitiren Yeni Malatyaspor böylece zirve yarışında takibini sürdürdü.
2. yarının 72. dakikasında Yeni Malatya'dan Sadık ve Antalya'dan Diego kırmızı kart gördü. Karşılaşmayı 2-0 galip bitiren Yeni Malatyaspor böylece zirve yarışında takibini sürdürdü.
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