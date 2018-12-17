Bugünkü
Takvim

’un ‘büyük’ sıkıntısı

G.Saray, , , ve ile deplasmanda oynadığı son 13 maçtan galibiyet çıkartamadı. Bu maçlarda 9 kez kaybetti...

Cimbom’un ‘büyük’ sıkıntısı
Galatasaray'ın deplasmanlarda oynadığı 'Büyük' maçlardaki kabusu devam ediyor... Cimbom, 'de ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'e karşı deplasmanda oynadığı son 13 maçtan 3 puan çıkartamadı. Sarı-Kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 9 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Attığı 7 gole karşılık kalesinde 29 gol gördü. , ligde rakip sahada oynadığı son 8 derbide de galip gelemedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriCimbom’un ‘büyük’ sıkıntısı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri