Cimbom’un ‘büyük’ sıkıntısı

Galatasaray'ın deplasmanlarda oynadığı 'Büyük' maçlardaki kabusu devam ediyor... Cimbom, Süper Lig'de ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'e karşı deplasmanda oynadığı son 13 maçtan 3 puan çıkartamadı. Sarı-Kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 9 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Attığı 7 gole karşılık kalesinde 29 gol gördü. Galatasaray, ligde rakip sahada oynadığı son 8 derbide de galip gelemedi.
- Spor
- 17.12.2018
- Gazete
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