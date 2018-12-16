Eren Derdiyok zoru başardı!

Performansı G.Saray taraftarını tatmin etmeyen Eren Derdiyok, dünkü Başakşehir maçında penaltıdan takımının tek golünü atsa da kaçırdığı net pozisyonla büyük tepki çekti.
50. dakikada Onyekuru'nun pasında topu boş kaleye yollamak yerine rakibe çalım atmayı deneyen ve başarısız olarak pozisyonu harcayan Eren'in bu hareketi saç baş yoldurttu.
ALBAYRAK: PUAN FARKINI KORUDUK!
G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Başakşehir maçı sonrası, "Rakiple 8 puanlık farkı koruduk" dedi. Taraftarlar ise "G.Saray 1 puana sevinmez" yorumunu yaptı.
50. dakikada Onyekuru'nun pasında topu boş kaleye yollamak yerine rakibe çalım atmayı deneyen ve başarısız olarak pozisyonu harcayan Eren'in bu hareketi saç baş yoldurttu.
ALBAYRAK: PUAN FARKINI KORUDUK!
G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Başakşehir maçı sonrası, "Rakiple 8 puanlık farkı koruduk" dedi. Taraftarlar ise "G.Saray 1 puana sevinmez" yorumunu yaptı.
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