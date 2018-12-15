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derbisinde 3 puan istiyor

’un hocası, G.Saray ve maçlarındaki gibi baskıyı rakip yarı alanda başlatacak... , başta Sosa olmak üzere, Rodallega ve Ekuban ile ezeli rakibinin ipini çekecek.

İmha timi hazır
Trabzon Ünal Karaman, Beşiktaş maçında galibiyet istiyor... Karaman, öğrencileriyle yaptığı toplantıda, "Beşiktaş, Avrupa'da yara aldı. Bizle oynayacakları maçta çok daha dikkatli olacaklardır... 90 dakika disiplinden kopmazsak İstanbul'dan galibiyetle ayrılırız..." dediği öğrenildi.

STOPERLERE BASKI YAPIN!
Karaman'ın bu sezon kazandıkları G.Saray ve F.Bahçe maçlarının taktiğini Beşiktaş karşısında da uygulayacağı bildirildi. Fırtına, prese rakip sahada başlayacak. Stoperler formsuz olduğu için hataya zorlanacak.

KARTAL'A 6 MAÇTA 5 GOLÜ VAR
Karaman, kritik maçta Sosa başta olmak üzere Rodallega ve Ekuban'a güveniyor. 7 golle takımının en golcü oyuncusu olan Rodallega, maçlarında 6 lig maçında fileleri 5 kez havalandırdı.



GÖZÜ ÜÇÜNCÜ DERBİ ZAFERİNDE
Trabzon Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş maçını da kayıpsız geçerek zirve yürüyüşünü sürdürme peşinde. Karaman, öğrencilerinin etkilenmemesi için 'Şampiyonluk' kelimesini ağzına almıyor.

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