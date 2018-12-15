Mariano ile yollar ayrılmak üzere... Sarı-Kırmızılı yönetim, maliyetli oyunculardan bazılarıyla ile yolları ayırarak transfer için kaynak oluşturmak istiyor.ile her konuda anlaştığı ve topun artık Sarı-Kırmızılı yönetimde olduğu öğrenildi.'nin devre arasında Sambacı yıldız futbolcu veile masaya oturacağı ve maddi konularda anlaşmanın olması durumunda transfere onay vereceği bildirildi.