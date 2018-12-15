Galatasaray'da Mariano ile yollar ayrılmak üzere... Sarı-Kırmızılı yönetim, maliyetli oyunculardan bazılarıyla ile yolları ayırarak transfer için kaynak oluşturmak istiyor. Maicon'un Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo ile her konuda anlaştığı ve topun artık Sarı-Kırmızılı yönetimde olduğu öğrenildi.
TAMAMEN DUYGUSAL!
Galatasaray Yönetimi'nin devre arasında Sambacı yıldız futbolcu ve Flamengo ile masaya oturacağı ve maddi konularda anlaşmanın olması durumunda transfere onay vereceği bildirildi.
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