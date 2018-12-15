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Mariano yolcu! 'ın yıldızı Mariano Flamengo ile anlaştı

’ın Brezilyalı yıldızı Flamengo ile anlaştı. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Flamengo ile anlaştığı taktirde Mariano ile yollar ayrılacak...



Galatasaray'da Mariano ile yollar ayrılmak üzere... Sarı-Kırmızılı yönetim, maliyetli oyunculardan bazılarıyla ile yolları ayırarak transfer için kaynak oluşturmak istiyor. Maicon'un Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo ile her konuda anlaştığı ve topun artık Sarı-Kırmızılı yönetimde olduğu öğrenildi.

TAMAMEN DUYGUSAL!
Galatasaray Yönetimi'nin devre arasında Sambacı yıldız futbolcu ve Flamengo ile masaya oturacağı ve maddi konularda anlaşmanın olması durumunda transfere onay vereceği bildirildi.

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