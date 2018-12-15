İzmir’de puanlar kardeş payı

Yeni teknik direktörü Kemal Özdeş yönetiminde ilk maçına Bursaspor karşısında evinde çıkan Göztepe, rakibi ile 0-0 berabere kaldı. İzmir ekibi bu sonuçla ligde bu sezon ilk kez sahadan bir puanla ayrıldı.
SAIVET FIRSAT TEPKİ
Maça daha atak başlayan Bursaspor'da 9. dakikada Saivet karşı karşıya pozisyonda kaleci Beto'yu geçemedi. 37'de Lima'nın sağ çaprazdan çektiği şutta da Beto gole izin vermedi. Göztepe'de ise 58'de Borges'in ceza sahası dışından kaleye yolladığı şut auta gitti.
SAIVET FIRSAT TEPKİ
Maça daha atak başlayan Bursaspor'da 9. dakikada Saivet karşı karşıya pozisyonda kaleci Beto'yu geçemedi. 37'de Lima'nın sağ çaprazdan çektiği şutta da Beto gole izin vermedi. Göztepe'de ise 58'de Borges'in ceza sahası dışından kaleye yolladığı şut auta gitti.
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