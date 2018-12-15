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’de puanlar kardeş payı

ile , 16. haftanın açılış maçında golsüz berabere kaldı. ekibi böylelikle bu sezon ilk kez sahadan 1 puanla ayrıldı.

İzmir’de puanlar kardeş payı
Yeni teknik direktörü yönetiminde ilk maçına Bursaspor karşısında evinde çıkan Göztepe, rakibi ile 0-0 berabere kaldı. ekibi bu sonuçla ligde bu sezon ilk kez sahadan bir puanla ayrıldı.

SAIVET FIRSAT TEPKİ
Maça daha atak başlayan 'da 9. dakikada Saivet karşı karşıya pozisyonda kaleci Beto'yu geçemedi. 37'de Lima'nın sağ çaprazdan çektiği şutta da Beto gole izin vermedi. 'de ise 58'de Borges'in ceza sahası dışından kaleye yolladığı şut auta gitti.

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