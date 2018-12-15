haziran ayında aldığı kararla1 yıl men cezası vermiş, ancak İtalyan ekibinin itirazı üzerinekararı kaldırmıştı. Ancakgibi yeni bir denetlemeye tabi tuttu... Sonrasında ise İtalyan ekibine verdiği cezayı açıkladı., finansal fair play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyleAçıklamada,tarihine kadar finansal fairplay şartlarının yerine getirilmemesi durumunda,halinde bir sezon men cezası alacağı ifade edildi. Bu ceza sonrası gözleriçin açıklayacağı cezaya çevrildi.hukukçusuEmin Özkurt,"Milan'a paracezası verilinceGalatasaray'a mencezası verilme riski ortadankalktı" ifadelerinikullandı.