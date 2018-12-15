G.Saray için bugün oynayacağı Medipol Başakşehir maçı 'Olmak ya da olmamak' karşılaşması... Cimbom, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılması durumunda şampiyonluk iddiasına sıkı sıkıya sarılacak. Kötü senaryoda ise Aslan, lider Başakşehir'in 11 puan gerisine düşecek. Şampiyonluk iddiası azalacak.
G.SARAY'DA TEK HEDEF 3 PUAN
G.Saray, zorlu maçtan galibiyet çıkarmak için hedefe kilitlendi. Teknik Direktör Fatih Terim, zorlu mücadele öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularından galibiyet istedi.
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