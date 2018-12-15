için bugün oynayacağımaçı 'Olmak ya da olmamak' karşılaşması..., bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılması durumunda şampiyonluk iddiasına sıkı sıkıya sarılacak. Kötü senaryoda ise Aslan, lider'in 11 puan gerisine düşecek. Şampiyonluk iddiası azalacak.zorlu maçtan galibiyet çıkarmak için hedefe kilitlendi. Teknik Direktör, zorlu mücadele öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularından galibiyet istedi.