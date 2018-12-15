Bugünkü
Takvim

sezonun en kritik maçına çıkıyor

’in askerlerinin tek hedefi bugünkü maçtan 3 puanla ayrılmak. Kötü senaryoda lider ile puan farkı 11 olacak. Şampiyonluk şansı azalacak... Terim, maçı öncesinde oyuncularıyla yaptığı toplantıda zafer emri verdi. Yönetim, bu maçın sonucuna göre stratejisini belirleyecek.




G.Saray için bugün oynayacağı Medipol Başakşehir maçı 'Olmak ya da olmamak' karşılaşması... Cimbom, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılması durumunda şampiyonluk iddiasına sıkı sıkıya sarılacak. Kötü senaryoda ise Aslan, lider Başakşehir'in 11 puan gerisine düşecek. Şampiyonluk iddiası azalacak.

G.SARAY'DA TEK HEDEF 3 PUAN
G.Saray, zorlu maçtan galibiyet çıkarmak için hedefe kilitlendi. Teknik Direktör Fatih Terim, zorlu mücadele öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularından galibiyet istedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriGalatasaray sezonun en kritik maçına çıkıyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri