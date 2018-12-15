Fanatik Trabzonsporlu Fatma Alemdar'dan Yusuf Yazıcı'ya övgü: Yeşil gözlü çakır uşağum

Trabzonspor'un fanatik kadın taraftarları Aslı Kethüda ve Fatma Alemdar, Beşiktaş maçı öncesi futbolcularla buluştu. Alemdar, "Kocalarımızı evde bırakıyoruz, biz maça gidiyoruz. Stattan eve geliyorum, televizyondan tekrar tekrar maçı izliyorum. O kadar fanatiğim. Yusuf iki maçtır güzel oynuyor. Yusuf'a tribünde 'Yeşil gözlü, çakır uşağım' diye bağırıyorum" diye konuştu.
KONYASPOR MAÇINI İZLEMİŞLERDİ
Trabzonspor'un fanatik kadın taraftarları Aslı Kethüda ve Fatma Alemdar, Atiker Konyaspor ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip etmiş ve sosyal medyada adlarından söz ettirmişlerdi.
FUTBOLCULAR ELLERİNDEN ÖPTÜ
Onazi Yusuf, Abdülkadir Ömür gibi isimler iki kadın taraftarın elini öptü.
KONYASPOR MAÇINI İZLEMİŞLERDİ
Trabzonspor'un fanatik kadın taraftarları Aslı Kethüda ve Fatma Alemdar, Atiker Konyaspor ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip etmiş ve sosyal medyada adlarından söz ettirmişlerdi.
FUTBOLCULAR ELLERİNDEN ÖPTÜ
Onazi Yusuf, Abdülkadir Ömür gibi isimler iki kadın taraftarın elini öptü.
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