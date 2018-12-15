UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda eden siyah- beyazlı takım, geçmiş sezonlardaki dirençli yapısından uzak bir görüntü sergiledi. Beşiktaş bu sezonki performansıyla Avrupa'ya veda ederken istikrarsız sonuçlarıyla da taraftarlarını fazlasıyla üzdü.
AVRUPA'DA SES GETİRMİŞTİ
Beşiktaş geride kalan iki sezonda özellikle Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki sezondaki 14 maçta üç kez mağlup olurken gösterdiği dirençli yapısıyla dikkati çekmişti.
ARALIK AYINDA EVİNE DÖNDÜ
Beşiktaş, bu sezon UEFA Avrupa Ligi mücadelesini ise 4 yenilgiyle tamamladı. Son maçta Malmö'ye evinde sürpriz bir şekilde yenilerek Aralık ayında Avrupa'ya veda etti.
GEÇEN SEZON TARİH YAZMIŞTI
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan Beşiktaş grup mücadelesini namağlup tamamlamasının yanı sıra lider çıkan ilk Türk takımı olmuş ve 14 puanla da rekor kırmıştı.
AVRUPA'DA SES GETİRMİŞTİ
Beşiktaş geride kalan iki sezonda özellikle Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki sezondaki 14 maçta üç kez mağlup olurken gösterdiği dirençli yapısıyla dikkati çekmişti.
ARALIK AYINDA EVİNE DÖNDÜ
Beşiktaş, bu sezon UEFA Avrupa Ligi mücadelesini ise 4 yenilgiyle tamamladı. Son maçta Malmö'ye evinde sürpriz bir şekilde yenilerek Aralık ayında Avrupa'ya veda etti.
GEÇEN SEZON TARİH YAZMIŞTI
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan Beşiktaş grup mücadelesini namağlup tamamlamasının yanı sıra lider çıkan ilk Türk takımı olmuş ve 14 puanla da rekor kırmıştı.
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