yenilerekveda eden siyah-beyazlı takım,geçmiş sezonlardakidirençli yapısındanuzak bir görüntüsergiledi.bu sezonki performansıylaveda ederken istikrarsızsonuçlarıylada taraftarlarını fazlasıylaüzdü.geride kalan iki sezonda özellikleüst üste iki sezondaki 14 maçta üç kez mağlup olurken gösterdiği dirençli yapısıyla dikkati çekmişti.bu sezonmücadelesini iseyenilgiyle tamamladı. Son maçtaevinde sürpriz bir şekilde yenilerekayındaveda etti.sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alangrup mücadelesini namağlup tamamlamasının yanı sıra lider çıkan ilktakımı olmuş vepuanla da rekor kırmıştı.