G.Saray'ın yıldız oyuncusu Garry Rodrigues, Avrupa takımlarının kıskacında... İspanyol ve İngiliz ekiplerinden sonra Alman takımı Stuttgart da tecrübeli oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. Kicker'de yer alan habere göre Stuttgart scoutlarının Rodrigues'i izlediği öğrenildi. Yıldız oyuncunun G.Saray ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
- Spor
- 14.12.2018
- Gazete
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