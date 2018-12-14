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Avrupa takımlarının kıskacında

İspanyol ve İngiliz ekiplerinden sonra Almanlar da takipte.

Stuttgart da peşinde!
G.Saray'ın yıldız oyuncusu Garry Rodrigues, Avrupa takımlarının kıskacında... İspanyol ve İngiliz ekiplerinden sonra Alman takımı Stuttgart da tecrübeli oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. Kicker'de yer alan habere göre scoutlarının Rodrigues'i izlediği öğrenildi. Yıldız oyuncunun G.Saray ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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