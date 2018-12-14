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Mahsun sürprizi
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Koeman, Spartak Trnava karşısında sürpriz bir seçim yaptı. Hollandalı hoca genç oyuncu Mahsun'a ilk 11'de yer verdi. Genç yıldız heyecanlı olmasına rağmen iyi bir performans sergiledi. Sarı-Lacivertli takımda Slimani forvette yer alırken savunmada Şener, Yiğithan, Skretel, Reyes ve İsmail yer aldı.

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