Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Koeman, Spartak Trnava karşısında sürpriz bir seçim yaptı. Hollandalı hoca genç oyuncu Mahsun'a ilk 11'de yer verdi. Genç yıldız heyecanlı olmasına rağmen iyi bir performans sergiledi. Sarı-Lacivertli takımda Slimani forvette yer alırken savunmada Şener, Yiğithan, Skretel, Reyes ve İsmail yer aldı.
- Spor
- 14.12.2018
- Gazete
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