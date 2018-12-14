Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Koeman, Spartak Trnava karşısında sürpriz bir seçim yaptı. Hollandalı hoca genç oyuncu Mahsun'a ilk 11'de yer verdi. Genç yıldız heyecanlı olmasına rağmen iyi bir performans sergiledi. Sarı-Lacivertli takımda Slimani forvette yer alırken savunmada Şener, Yiğithan, Skretel, Reyes ve İsmail yer aldı.