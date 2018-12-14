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yine bildiginiz gibi!

, formalite maçında Slovak ekibi ’ya ’ın golüyle teslim oldu.

Fenerbahçe yine bildiginiz gibi!
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunu 5. maçlar sonucunda garantileyen F.Bahçe, formalite maçında 'ya 1-0 kaybetti. 17'de F.Bahçeli Mahsun'un ceza sahası içinden yaptığı vuruşu kaleci Chudy kurtardı. 41'de Grendel'in kornerinde, topla buluşan topu ağlara gönderdi.



İKİNCİ YARI GOLLER KAÇTI
57'de Slimani'nin vuruşu direği yaladı. 61'de Şener ortaladı. Barış kale dibinden kaçırdı. Sarı-Lacivertliler, ikinci yarıda pozisyonlar bulsa da maçı Spartak Trnava 1-0 kazandı.

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