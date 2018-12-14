Fenerbahçe yine bildiginiz gibi!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunu 5. maçlar sonucunda garantileyen F.Bahçe, formalite maçında Spartak Trnava'ya 1-0 kaybetti. 17'de F.Bahçeli Mahsun'un ceza sahası içinden yaptığı vuruşu kaleci Chudy kurtardı. 41'de Grendel'in kornerinde, topla buluşan Kubilay Yılmaz topu ağlara gönderdi.
İKİNCİ YARI GOLLER KAÇTI
57'de Slimani'nin vuruşu direği yaladı. 61'de Şener ortaladı. Barış kale dibinden kaçırdı. Sarı-Lacivertliler, ikinci yarıda pozisyonlar bulsa da maçı Spartak Trnava 1-0 kazandı.
İKİNCİ YARI GOLLER KAÇTI
57'de Slimani'nin vuruşu direği yaladı. 61'de Şener ortaladı. Barış kale dibinden kaçırdı. Sarı-Lacivertliler, ikinci yarıda pozisyonlar bulsa da maçı Spartak Trnava 1-0 kazandı.
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