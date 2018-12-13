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Şampiyonluk sözü duymayacaksınız

’dan dobra açıklamalar: “Ağzımdan bu sezon için asla şampiyonluk sözünü duyamayacaksınız... Biz nereye gittiğimizi, ne yaptığımızı iyi biliyoruz”

Şampiyonluk sözü duymayacaksınız
Trabzonspor , sezon başında "Trabzonspor'u şampiyon yapmadan gitmem" açıklaması yapmıştı.

AYRILACAKLAR OLACAK
Dün basın toplantısı düzenleyen Karaman, şampiyonluk sözünü hiçbir zaman dillendirmediğini belirterek, "Biz bulunduğumuz ilk günden itibaren belki daha önce başkanımız da ifade etti; siz bir şeyin hazırlığı içinde olmalısınız ki o şey de size hazır olsun. Benzer şekillerde bunu söyledim. Ağzımdan bu sezon için asla bu kelimeyi (şampiyonluk) duyamayacaksınız. Biz nereye gittiğimizi, ne yaptığımızı biliyoruz" diye konuştu. Ünal hoca, Burak ve Onur ile ilgili soruya ise, "Aramızdan devre arası ayrılacak oyuncular olacak" cevabını verdi.

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