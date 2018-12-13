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Koeman: Kazanmak için buradayız

Koeman, Trnava ile deplasmanda oynayacakları maç öncesi, “Turu geçsek de kazanmak için buradayız” dedi.

Kazanmak için buradayız
Fenerbahçe Erwin Koeman, Spartak Trnava ile deplasmanda oynayacakları maçta hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Turu geçmelerinin iştahlarını etkilemeyeceğini söyleyen Hollandalı, "Kazanmak için buradayız. için böyle maçlar özgüven açısından çok önemli" dedi.

GENÇLERE GÜVENİYORUM...
Mehmet Topal ve Neustadter'i Slovakya'ya getirmediklerini söyleyen Koeman, "Kadromuzda 8 tane U21 takımından oyuncu var. Onlara güveniyorum. En iyi kadro ile maça çıkacağız" diye konuştu.

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