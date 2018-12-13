Koeman: Kazanmak için buradayız Koeman, Trnava ile deplasmanda oynayacakları maç öncesi, “Turu geçsek de kazanmak için buradayız” dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Spartak Trnava ile deplasmanda oynayacakları maçta hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Turu geçmelerinin iştahlarını etkilemeyeceğini söyleyen Hollandalı, "Kazanmak için buradayız.



GENÇLERE GÜVENİYORUM...

Mehmet Topal ve Neustadter'i Slovakya'ya getirmediklerini söyleyen Koeman, "Kadromuzda 8 tane U21 takımından oyuncu var. Onlara güveniyorum. En iyi kadro ile maça çıkacağız" diye konuştu. , Spartak Trnava ile deplasmanda oynayacakları maçta hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Turu geçmelerinin iştahlarını etkilemeyeceğini söyleyen Hollandalı, "Kazanmak için buradayız. Fenerbahçe için böyle maçlar özgüven açısından çok önemli" dedi.veSlovakya'yagetirmediklerinisöyleyen Koeman,"Kadromuzda 8 taneU21 takımından oyuncuvar. Onlara güveniyorum.En iyi kadroile maça çıkacağız"diye konuştu. TÜM MANŞETLER