Kartal’a 1 puan yetiyor

I Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, 6. maçında İsveç temsilcisi Malmö'yü Vodafone Park'ta konuk edecek. Mücadele saat 20.55'te başlayacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Luca Banti yönetecek. Beşiktaş bu maçtan 1 puanla ayrılsa bile gruptan çıkacak. Yenilgi halinde Avrupa'ya veda edecek.
- Spor
- 13.12.2018
- Gazete
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