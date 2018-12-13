Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'de zor günler geçiren ve 17. sıraya kadar gerileyen Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki son maçına Spartak Trnava karşısında çıkacak. Gruplardan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe ilk maçta sahasında 2-0 yendiği rakibini deplasmanda da yenmek istiyor. Sarı-lacivertli takımın bu prestij mücadelesine yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkması bekleniyor. Trnava'nın ise gruptan çıkma şansı kalmadı.

11'LER BELLİ OLDU!

Spartak Trnava: Chudy, Tchanturishvili, Grendel, Kubilay Yılmaz, Skhirtladze, Godal, Toth, Bakos, Oravec, Jirka, Gressak

Fenerbahçe: Harun, Şener, Yiğithan, Skrtel, Reyes, Jailson, Isla, İsmail, Barış, Mahsun, Slimani

Grupta 4 puanla 3. sırada bulunan ve üst tura çıkma hedefi olmayan Spartak Trnava, bu sezon Avrupa'daki son maçını sahasında oynayacak. Sarı-lacivertli takımın teknik sorumlusu Erwin Koeman'ın, forma şansını az bulan isimleri maçta sahaya sürmesi bekleniyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-0 kazanmıştı.

AVRUPA'DA 228. MÜCADELE

UEFA Avrupa Ligi D Grubu altıncı ve son maçında bu akşam Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası arenada 228. maçına çıkacak. Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 227 karşılaşmada 83 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 96 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Antona Malatinského Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda gerçekleştirilen top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla UEFA Avrupa Ligi D Grubu altıncı hafta maçında deplasmanda Slovakya ekibi Spartak Trnava ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

ERWİN KOEMAN KONUŞTU

EFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Slokvakya temsilcisi Spartak Trnava'ya konuk olacak Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Erwin Koeman, bir üst turu garantilemiş olmalarına karşın iyi bir mücadele ortaya koymak istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Antona Malatinskeho Stadı'nda sarı-lacivertli oyuncu Martin Skrtel'le birlikte basın toplantısı düzenleyen Koeman, "Turu geçmiş olsak bile futbol oynamak için buradayız." dedi.

İyi bir maç olacağını düşündüğünü aktaran Hollandalı teknik adam, "Özgüven açısından önemli bir karşılaşma olacak. Bizler profesyonelleriz. Fenerbahçe için işimizi profesyonelce yapmak durumundayız. Hedefimiz bu olacak." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin Slovak sporcusu Martin Skrtel ise mücadele öncesi çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Hayatımda ilk defa bir Slovak takımına karşı oynayacağım. Bu nedenle benim için özel bir karşılaşma olacak." şeklinde konuştu.