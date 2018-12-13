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Trnava maçına hazır

Sarı-Lacivertliler dün akşam yaptığı idmanın ardından maç için kampa girdi.

Fenerbahçe Trnava maçına hazır
Avpura Ligi D Grubu son hafta maçında bugün saat 23.00'te Spartak Trnava'ya konuk olacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamladı. Maçın oynanacağı Stadion Antona Stadı'nda yapılan idmanda Sarı-Lacivertli futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktikt çalışma yaptı.

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