Fenerbahçe Trnava maçına hazır

Avpura Ligi D Grubu son hafta maçında bugün saat 23.00'te Spartak Trnava'ya konuk olacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamladı. Maçın oynanacağı Stadion Antona Stadı'nda yapılan idmanda Sarı-Lacivertli futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktikt çalışma yaptı.
- Spor
- 13.12.2018
- Gazete
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