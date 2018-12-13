Fenerbahçe Trnava maçına hazır

Avpura Ligi D Grubu son hafta maçında bugün saat 23.00'te Spartak Trnava'ya konuk olacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamladı. Maçın oynanacağı Stadion Antona Stadı'nda yapılan idmanda Sarı-Lacivertli futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktikt çalışma yaptı.