Fener için formalite maçı

Avrupa Ligi D Grubu'nda 8 puanla 2. sırada bulunan ve gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe bugün Spartak Trnava ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Sarı-Lacivertli takım için bu maç formaliteden başka bir anlam taşımıyor. Kanarya'nın ikinciliği kesin.
- Spor
- 13.12.2018
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.