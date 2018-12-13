Fener için formalite maçı

'nda 8 puanla 2. sırada bulunan ve gruptan çıkmayı garantileyenbugün Spartak Trnava ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Sarı-Lacivertli takım için bu maç formaliteden başka bir anlam taşımıyor. Kanarya'nın ikinciliği kesin.