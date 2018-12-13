Beşiktaş'ın 11'i belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun son haftasında İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek. Vodafone Park'ta yapılacak karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. I Grubu'nda ikişer galibiyet ve yenilgisi bulunan Beşiktaş bir de beraberlik aldı. 7 puanla ikinci sırada yer alan Kara Kartal bugünkü karşılaşmadan beraberlikle ayrılması halinde bile son 32 turuna adını yazdırmayı başaracak.

BEŞİKTAŞ - MALMÖ İLLK 11'LER



Beşiktaş: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Quaresma, Mustafa, Vagner Love



Malmö: Dahlin, Behrang, Rieks, Lewicki, Bachirou, Traustason, Bengtsson, Antonsson, Nielsen, Vindheim, Markus Rosenberg

Beşiktaş'ta eksik oyuncuların fazlalığı Güneş'i düşündürüyor. Siyah- beyazlılarda sakatlıkları devam eden Pepe, Ryan Babel, Enzo Roco ve Caner Erkin'in yanı sıra UEFA listesinde yer almayan Atiba Hutchinson ile Güven Yalçın bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Lens takımla birlikte çalıştı. Dünkü idmana U21'den Ege Atlam, Erdem Seçgin ve Kartal Kayra Yılmaz da katıldı.Beşiktaş, Malmö ile daha önce 5 kez karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda Malmö'yü 1 kez yendi, 1 maç berabere bitti, 3 maçta ise yenildi. Kartal 8 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.Beşiktaş, bu organizasyonda daha önce 3 kez gruptan çıkmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, daha önce UEFA Kupası adıyla yapılan ve sonrasında UEFA Avrupa Ligi ismiyle devam eden organizasyonda bu sezon dahil olmak üzere 8 kez grup aşamasında yer aldı. Beşiktaş, bu kupada daha önce 5 kez ön elemeleri geçerek, 2 kez de direkt olarak grup aşamasında kaldı.Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükselmeyi başardı. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-87'de adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-03 sezonunda UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016- 17'de UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.Kartal Malmö maçıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 114. kez sahada yer almış olacak. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 113 maç yapan siyahbeyazlı ekip; 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 38 mağlubiyet aldı. Bu organizasyonda rakip fileleri 182 kez havalandırmayı başaran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 138 gol gördü.Güneş, siyah-beyazlı takımın teknik direktörlüğünde Avrupa'da 38. kez yer alacak. Beşiktaş, Güneş yönetiminde oynadığı 37 karşılaşmada 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Siyahbeyazlılar Güneş yönetiminde 64 gol atarken, kalesinde 53 gol gördü.Beşiktaş, İsveç ekipleriyle Avrupa kupalarında 10. kez karşı karşıya gelecek. Siyah- beyazlı ekip, bu ülke temsilcileriyle daha önce oynadığı 9 karşılaşmada 3 galibiyet alırken, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. İsveç takımlarına toplamda 12 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 14 gol gördü.Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 216. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar geride kalan maçlarda 83 galibiyet, 46 beraberlik, 86 da yenilgi aldı. 288 gol atarken, kalesinde 307 gol gördü..