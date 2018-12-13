Akhisarspor - Standart Liege ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki ilk 5 maçını kaybeden ve gruptan çıkma şansı kalmayanAkhisarspor, Avrupa kupalarındaki son maçında Standard Liege'i konuk ediyor.

AKHİSARSPOR - STANDART LİEGE İLK 11'LER

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Caner, Sissoko, Kadir, Serginho, Aykut, Josue, Regattin, Barbosa, Manu

Standard Liege: Ochoa, Fai, Luyindama, Vanheusden, Kosanovic, Marin, Agbo, Carcela, Bastien, Orlando Sa, Lestienne

Macar hakem Adam Farkas'ın görev alacağı müsabakada Farkas'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Balazs Buzas ve Balazs Szert yapacak.

Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu ve Dany, cezalı Güray Vural, UEFA listesinde yer almayan Daniel Larsson ve Jeremy Bokila'nın yanı sıra Yevgen Seleznov forma giyemeyecek.

STANDARD LİEGE İÇİN KRİTİK KARŞILAŞMA

İlk 2 ekibin yoluna devam edeceği J Grubu'nda 3 takımın gruptan çıkma şansı devam ediyor. Krasnodar'ın 12 puanla lider durumda bulunduğu grupta Rus ekibini dokuzar puana sahip Sevilla ile Standard Liege takip ediyor.

Sevilla ve Standard Liege'in maçlarını galip tamamlaması halinde 3 takım grubu aynı puanda bitirecek. Bu durumda Standard Liege'in gruptan çıkması için Sevilla'nın Krasnodar'ı 4-0 veya 5 farklı mağlup etmesi gerekiyor. Son maçlar öncesinde takımların kendi aralarındaki maçlarda Sevilla'nın 2, Krasnodar'ın 1 ve Standard Liege'in -3 averajı bulunuyor.

Sevilla'nın berabere kalması halinde Standard Liege'in galip gelmesi gerekecek. Sevilla'nın mağlup olması durumunda ise Standard Liege'e 1 puan yetecek.