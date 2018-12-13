Tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'nda boy gösteren Akhisarspor, J Grubu'ndaki son maçında bugün Belçika ekibi S.Liege'yi ağırlayacak. Akhisar Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak olan maçı Macar hakem Adam Farkas yönetecek. Grupta puanı olmayan Akhisar puan için sahaya çıkacak.
- Spor
- 13.12.2018
- Gazete
Akhisar puan peşinde
- Yan yana görenler şaşıp kaldı! Pes dedirttiler
- Fenerbahçe geri döndü
- Bursaspor maçı öncesi büyük doping
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.