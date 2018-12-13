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Akhisar puan peşinde
Tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'nda boy gösteren Akhisarspor, J Grubu'ndaki son maçında bugün ekibi S.Liege'yi ağırlayacak. Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak olan maçı Macar hakem Adam Farkas yönetecek. Grupta puanı olmayan Akhisar puan için sahaya çıkacak.

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