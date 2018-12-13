umutlarla girdiği sezonda tarihinin en kötü günlerini yaşayanyönetimindeadeta dibi gördü...alabilen Sarı- Lacivertliler ekonomik olarak da büyük bir darbe yedi.yönetimi, sezon başındaproje için göreve getirdiği ancakkovduğuiçin şu ana kadarödedi. Tazminat da kapıda bekliyor!