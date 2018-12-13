Büyük umutlarla girdiği sezonda tarihinin en kötü günlerini yaşayan Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde 7 ayda adeta dibi gördü... 15 haftada 14 puan alabilen Sarı- Lacivertliler ekonomik olarak da büyük bir darbe yedi. Ali Koç yönetimi, sezon başında 3 yıllık proje için göreve getirdiği ancak 3 ayda kovduğu Phillip Cocu için şu ana kadar 3.9 milyon Euro ödedi. Tazminat da kapıda bekliyor!
- Spor
- 13.12.2018
- Gazete
240 milyonluk fiyasko! Ali Koç ligde 17. sırada yer alan takımı kurmak için servet ödedi...
Sarı-Lacivertliler tarihinin en kötü sezonunu yaşarken, ekonomik olarak da büyük bir darbe yedi. Sözleşmesi henüz feshedilemeyen Cocu’ya şu ana kadar 3.9 milyon Euro ödeyen yönetim, el sıkıştığı Ersun Yanal’a 6 ay için 1 milyon Euro verecek. Yanal, “Mevcut hocayla yollar ayrılınca imzayı atacağım” dedi. 1 milyon Euro maaş alan Comolli’ye emanet edilen transfer komitesi büyük bir fiyaskoya imza attı... 11 futbolcunun bonservis, kiralama ve maaşı için 34 milyon Euro ödendi... Ancak Fener 15 haftada 14 puan elde edebildi.
Büyük umutlarla girdiği sezonda tarihinin en kötü günlerini yaşayan Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde 7 ayda adeta dibi gördü... 15 haftada 14 puan alabilen Sarı- Lacivertliler ekonomik olarak da büyük bir darbe yedi. Ali Koç yönetimi, sezon başında 3 yıllık proje için göreve getirdiği ancak 3 ayda kovduğu Phillip Cocu için şu ana kadar 3.9 milyon Euro ödedi. Tazminat da kapıda bekliyor!
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