Trabzonspor'da dün sıcak saatler yaşandı. Bordo- Mavili takımda kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak toplam 4 milyon Euro'ya yakın alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle noter aracılığıyla TFF'ye ihtarname gönderdi. 2 futbolcu tek taraflı fesih hakkını kullanarak serbest kalmayı talep etti. Bu gelişmenin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bu gelişmenin kendileri için sürpriz olmadığını ifade ederek, "Sorun değil. Paraları ödenecek. Gereği neyse yapılacak" açıklamasında bulundu. 2 futbolcunun bu hamlesi camiada büyük tepkilere yol açtı.
- Spor
- 12.12.2018
- Gazete
Trabzonspor'da Burak ve Onur'un paraları ödenecek
Burak ve Onur alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmelerinin tek taraflı feshedilmesini istedi. Ağaoğlu bu gelişme kaşırsında, “Paraları ödenecek” açıklaması yaptı.
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