Tarihi tersten yazdı

Büyük umutlar ve 4.5 milyon Euro maaşla transfer edilen ancak tel tel dökülen Islam Slimani, Fenerbahçe tarihine geçti!..
2003'TEN BERİ EN KÖTÜSÜ
12 maçta 1 golü bulunan Cezayirli yıldız, Sarı-Lacivertil takıma gelen yeni transferlerin ilk 12 haftalık performansları dikkate alındığında zirvede yer aldı. Slimani, 2002-2003 sezonunun devre arasında alınan ve 12 maçta 1 gol atan Rus forvet Vladimir Beschastnykh ile zirveyi paylaştı.
GÜIZA BİLE ONU SOLLADI
Slimani, beceriksizliği ile uzun yıllardır unutulmayan Daniel Güiza'nın bile gerisinde kaldı. Bu alanda zirvede ise ilk 12 maçında 12 gol atan Marcio Nobre bulunuyor.
DEVRE ARASI GÖNDERİLEBİLİR
Ada basını, Fenerbahçe'nin Slimani'yi geri göndermek için Leicester City ile görüşmelere başladığını yazıyor.
2003'TEN BERİ EN KÖTÜSÜ
12 maçta 1 golü bulunan Cezayirli yıldız, Sarı-Lacivertil takıma gelen yeni transferlerin ilk 12 haftalık performansları dikkate alındığında zirvede yer aldı. Slimani, 2002-2003 sezonunun devre arasında alınan ve 12 maçta 1 gol atan Rus forvet Vladimir Beschastnykh ile zirveyi paylaştı.
GÜIZA BİLE ONU SOLLADI
Slimani, beceriksizliği ile uzun yıllardır unutulmayan Daniel Güiza'nın bile gerisinde kaldı. Bu alanda zirvede ise ilk 12 maçında 12 gol atan Marcio Nobre bulunuyor.
DEVRE ARASI GÖNDERİLEBİLİR
Ada basını, Fenerbahçe'nin Slimani'yi geri göndermek için Leicester City ile görüşmelere başladığını yazıyor.
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