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Orman’dan yakın takip

Başkanı ve 2. Başkan dün yapılan antrenmanı takip etti.

Orman’dan yakın takip
Kartal, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Malmö ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Başkan Fikret Orman ve 2. Başkan Serdal Adalı da idmanı takip etti. Antrenmandevam ederken Orman ve Adalı Şenol Güneş'le sohbet etti. Antrenman taktik ağırlıklı geçerken idmanın sonunda çift kale maç yapıldı. Kartal bugün saat 16.00'da tek idman yapacak.

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