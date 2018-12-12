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’dan Cimbom’a açık kapı

G.Saray’ın gündeminde yer alan Melo için menajeri, “Tekliflere açığız” diyerek Sarı- Kırmızılılar’a transferde yeşil ışık yaktı.

Felipe Melo’dan Cimbom’a açık kapı
G.Saray'a geri dönmesi gündemde olan Felipe Melo için menajeri flaş açıklamalar yaptı. Brezilyalı yıldızın menajeri, "Melo'ya teklifler geldiği doğru. Benden tekliflerle ilgi bilgi istedi. Palmerias'la sözleşmesi devam ediyor ancak tekliflere açığız" diyerek 'a açık kapı bıraktı. G.Saray'ın Melo ile ilgili nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

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