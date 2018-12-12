Felipe Melo’dan Cimbom’a açık kapı

G.Saray'a geri dönmesi gündemde olan Felipe Melo için menajeri flaş açıklamalar yaptı. Brezilyalı yıldızın menajeri, "Melo'ya teklifler geldiği doğru. Benden tekliflerle ilgi bilgi istedi. Palmerias'la sözleşmesi devam ediyor ancak tekliflere açığız" diyerek Galatasaray'a açık kapı bıraktı. G.Saray'ın Melo ile ilgili nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
- Spor
- 12.12.2018
- Gazete
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