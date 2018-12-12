Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki son maçında Porto'ya evinde 3-2 yenilmesine rağmen Schalke'nin Lokomotiv'i yenmesiyle UEFA Kupası'na katılma hakkı elde eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ligin devre arasında kadroda köklü bir değişikliğe gidebileceklerinin sinayllerini verdi.
DEĞİŞİME HERKES HAZIR OLSUN
Değişime gitmek zorunda olduklarını söyleyen Fatih Terim, sözlerine şöyle devam etti: Ciddi sözleşmeler var. Bu sözleşmelerden en az zararla kurtulmaya çalışıyoruz. Ama herkes değişikliklere hazır olsun.
ÇOK TRANSFERE İHTİYACIMIZ VAR
Sadece forvete değil birçok mevkiye önemli transferler yapmamız gerekiyor. Bunun için de önce kadromuzdaki futbolcuların önemli bir kısmı ile yollarımızı ayırmamız gerekiyor. Bunu yapmak zorundayız!"
İKİ KERE GELDİLER 3 GOL ATTILAR
Terim, Porto maçı için ise şunları kaydetti: "Muslera yere yatmadan 3 gol yedik. 2 kere geldiler 3 attılar. Bunu izah edemiyorum. Futbolcularım bana ışık verdi."
DEĞİŞİME HERKES HAZIR OLSUN
Değişime gitmek zorunda olduklarını söyleyen Fatih Terim, sözlerine şöyle devam etti: Ciddi sözleşmeler var. Bu sözleşmelerden en az zararla kurtulmaya çalışıyoruz. Ama herkes değişikliklere hazır olsun.
ÇOK TRANSFERE İHTİYACIMIZ VAR
Sadece forvete değil birçok mevkiye önemli transferler yapmamız gerekiyor. Bunun için de önce kadromuzdaki futbolcuların önemli bir kısmı ile yollarımızı ayırmamız gerekiyor. Bunu yapmak zorundayız!"
İKİ KERE GELDİLER 3 GOL ATTILAR
Terim, Porto maçı için ise şunları kaydetti: "Muslera yere yatmadan 3 gol yedik. 2 kere geldiler 3 attılar. Bunu izah edemiyorum. Futbolcularım bana ışık verdi."
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