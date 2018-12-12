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Eski dost Telles üçlü çektirdi

Eski dost Telles üçlü çektirdi
Galatasaraylı taraftarlar, Porto'da forma giyen eski futbolcuları Alex Telles'i tribüne çağırdı. Sarı-kırmızılı taraftarların isteği üzerine tribüne giden Alex Telles, "Üçlü" çektirdi. Porto'da sakatmlığı bulunan Aboubakar ise kadroda yer almadı.

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