Galatasaraylı taraftarlar, Porto'da forma giyen eski futbolcuları Alex Telles'i tribüne çağırdı. Sarı-kırmızılı taraftarların isteği üzerine tribüne giden Alex Telles, "Üçlü" çektirdi. Porto'da sakatmlığı bulunan Aboubakar ise kadroda yer almadı.
- Spor
- 12.12.2018
- Gazete
Eski dost Telles üçlü çektirdi
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