4.5 yıllık aradan sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Ersun Yanal göreve hızlı başladı... Tecrübeli teknik adamın yönetimle yaptığı görüşmede Başakşehir formasını giyen Emre Belözoğlu'nu istediği ve "6 ay futbol oynasın, yeni sezonda ekibimde yer alsın" dediği belirlendi. Ayrıca Tolgay Arslan ismi de gündeme geldi.
- Spor
- 12.12.2018
- Gazete
Ersun Yanal 4 transfer istiyor
Ersun Yanal yönetimden ilk olarak Emre Belözoğlu’nun alınmasını ve 4 transfer yapılmasını istedi... Kadro dışı kalan 4 yıldız da affedilecek.
4.5 yıllık aradan sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Ersun Yanal göreve hızlı başladı... Tecrübeli teknik adamın yönetimle yaptığı görüşmede Başakşehir formasını giyen Emre Belözoğlu'nu istediği ve "6 ay futbol oynasın, yeni sezonda ekibimde yer alsın" dediği belirlendi. Ayrıca Tolgay Arslan ismi de gündeme geldi.
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