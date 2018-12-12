yenildi ama istediğini elde etti...ndaki son maçında'ya'ndamağlup oldu. Ancakda'yeyenilince Sarı-Kırmızılılar grubu averajla 3. sırada bitirdi.böylece'ne katılmaya hak kazandı.dakikadaaltı pastantopu dışarı attı. 17.dakikadaönegeçti.'in serbestvuruşuna iyi yükselengolü attı:42'de penaltıkazandı.skoru'a taşıdı.dakika sonra bu kezpenaltı kazandı.beyaz noktada hata yapmadı:49. dakikadaboş pozisyonda çok etkisiz vurdu. 56. dakikadayüzde yüz pozisyonu kaçırdı.'ın büyük hatası sonrasıtopu ağlara yolladı:65. dakikadabu kez golü attı:66. dakikadayine penaltı kazandı. Ama'nin vuruşu üst direkten döndü. Maç da böylecesona erdi.önünde aldığı galibiyetle'ın'nde yoluna devam etmesini sağlayan'den mesaj geldi.kulübü, twitter hesabından'a "" mesajı yolladı.