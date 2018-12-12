Cimbom yenildi ama istediğini elde etti... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki son maçında Porto'ya TT Stadı'nda 3-2 mağlup oldu. Ancak Lokomotiv Moskova da Schalke'ye 1-0 yenilince Sarı-Kırmızılılar grubu averajla 3. sırada bitirdi. Aslan böylece Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.
PORTO İKİ KEZ GELDİ, İKİ GOL ATTI
14. dakikada Eren Derdiyok altı pastan topu dışarı attı. 17. dakikada Porto öne geçti. Telles'in serbest vuruşuna iyi yükselen Felipe golü attı: 0-1. Porto 42'de penaltı kazandı. Marega skoru 2-0'a taşıdı.
İNANILMAZ POZİSYONLAR KAÇTI
3 dakika sonra bu kez G.Saray penaltı kazandı. Feghouli beyaz noktada hata yapmadı: 1-2. 49. dakikada Rodrigues boş pozisyonda çok etkisiz vurdu. 56. dakikada Onyekuru yüzde yüz pozisyonu kaçırdı.
FEGHOULİ'NİN PENALTISI DİREKTE
58'DE Ozan'ın büyük hatası sonrası Oliveira topu ağlara yolladı: 1-3. 65. dakikada Eren bu kez golü attı: 2-3. 66. dakikada Cimbom yine penaltı kazandı. Ama Feghouli'nin vuruşu üst direkten döndü. Maç da böylece 3-2 sona erdi.
SCHALKE: BİR ŞEY DEĞİL
Lokomotiv önünde aldığı galibiyetle Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmesini sağlayan Schalke'den mesaj geldi. Alman kulübü, twitter hesabından Galatasaray'a "Bir şey değil" mesajı yolladı.
PORTO İKİ KEZ GELDİ, İKİ GOL ATTI
14. dakikada Eren Derdiyok altı pastan topu dışarı attı. 17. dakikada Porto öne geçti. Telles'in serbest vuruşuna iyi yükselen Felipe golü attı: 0-1. Porto 42'de penaltı kazandı. Marega skoru 2-0'a taşıdı.
İNANILMAZ POZİSYONLAR KAÇTI
3 dakika sonra bu kez G.Saray penaltı kazandı. Feghouli beyaz noktada hata yapmadı: 1-2. 49. dakikada Rodrigues boş pozisyonda çok etkisiz vurdu. 56. dakikada Onyekuru yüzde yüz pozisyonu kaçırdı.
FEGHOULİ'NİN PENALTISI DİREKTE
58'DE Ozan'ın büyük hatası sonrası Oliveira topu ağlara yolladı: 1-3. 65. dakikada Eren bu kez golü attı: 2-3. 66. dakikada Cimbom yine penaltı kazandı. Ama Feghouli'nin vuruşu üst direkten döndü. Maç da böylece 3-2 sona erdi.
SCHALKE: BİR ŞEY DEĞİL
Lokomotiv önünde aldığı galibiyetle Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmesini sağlayan Schalke'den mesaj geldi. Alman kulübü, twitter hesabından Galatasaray'a "Bir şey değil" mesajı yolladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.