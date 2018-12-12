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hakem çıldırttı

Ofsayt tartışmalarına rağmen Porto’nun ilk golünü veren , G.Saray’in iki penaltısını da es geçti...

Belaruslu hakem çıldırttı
Galatasaray'ın Porto ile oynadığı maça hakem Aleksei Kulbakov'un verdiği kararlar damga vurdu. 11. dakikada Rodriuges'in şutunu Porto savunması ceza sahası içinde elle çıkardı ancak hakem "devam" dedi. Kulbakov ayrıca ofsayt tartışmalarına rağmen Porto'nun ilk golünü geçerli saydı ve 41'de Portekiz ekibi lehine uydurma bir penaltı verdi. Belaruslu hakem, ikinci yarıda 'a ikinci yarıda yapılan net penaltıyı da atladı.

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