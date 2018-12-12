Belaruslu hakem çıldırttı

Galatasaray'ın Porto ile oynadığı maça Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un verdiği kararlar damga vurdu. 11. dakikada Rodriuges'in şutunu Porto savunması ceza sahası içinde elle çıkardı ancak hakem "devam" dedi. Kulbakov ayrıca ofsayt tartışmalarına rağmen Porto'nun ilk golünü geçerli saydı ve 41'de Portekiz ekibi lehine uydurma bir penaltı verdi. Belaruslu hakem, ikinci yarıda Eren Derdiyok'a ikinci yarıda yapılan net penaltıyı da atladı.
- Spor
- 12.12.2018
- Gazete
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