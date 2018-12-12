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: Büyük coşku vardı

Avrupa Ligi biletini almalarını yorumlayan , “Soyunma odasında alkış kıyamet koptu” dedi.

Albayrak: Büyük coşku vardı
G.Saray 2.Başkanı Abdurrahim , Porto maçı sonrası, "Mağlup olmamıza rağmen Avrupa Ligi'ne kalmamız önemliydi. Soyunma odasında alkış kıyamet koptu. İnanılmaz bir hava vardı. Herkes çok mutluydu" dedi.

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