G.Saray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak, Porto maçı sonrası, "Mağlup olmamıza rağmen Avrupa Ligi'ne kalmamız önemliydi. Soyunma odasında alkış kıyamet koptu. İnanılmaz bir hava vardı. Herkes çok mutluydu" dedi.
- Spor
- 12.12.2018
- Gazete
Albayrak: Büyük coşku vardı
Avrupa Ligi biletini almalarını yorumlayan Albayrak , “Soyunma odasında alkış kıyamet koptu” dedi.
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