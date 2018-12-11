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Şimşek fren yaptı

’lı , önünde Orkan’la öne geçti. Ancak Bahadır’ın golüyle 1 puanla yetindi.

Şimşek fren yaptı
TFF 1. Lig'de Yılmaz Vural'ın gelmesiyle iddialı duruma gelen Adana Demirspor konuk ettiği spor'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 berabere sonuçlandı. 2. yarı rakibi karşısında büyük bir baskı kuran Mavi-Lacivertliler 74. dakikada Orkan Çınar'la golü buldu. Ancak Bahadır 88'de eşitliği sağladı. Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

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