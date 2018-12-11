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K.Paşa’ya şoku!

spor, ’yı Chery (penaltı), Deniz ve Mensah’ın golleriyle yıktı. Evsahibi K.Paşa, Diagne ve Trezeguet’le iki penaltı kaçırdı.

K.Paşa’ya Kayseri şoku!
Kasımpaşa'ya ağır darbe... Ligde Başakşehir'in en yakın takipçisi olan kendi evinde konuk ettiği spor'a 3-0 yenilerek zirve yarışında ağır bir darbe aldı. 21'de Chery'nin penaltısıyla 1-0 öne geçti. 38'de Kasımpaşa Diagne ile penaltı atışından yararlanamadı. Kaleci Lung penaltıyı kurtardı. 69. dakikada Kasımpaşa bir kez daha penaltı kazandı. Trezeguet topu üst direğe nişanladı. Böylece Kayserispor bir penaltıdan daha yararlanamadı. 69'da Deniz farkı ikiye çıkardı: 0-2. 79'da Mensah'ın golüyle farkı üçe çıkaran Kayserispor karşılaşmadan 3-0 galip ayrılmayı başardı

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