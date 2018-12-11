K.Paşa’ya Kayseri şoku!

Kasımpaşa'ya ağır darbe... Ligde Başakşehir'in en yakın takipçisi olan Kasımpaşa kendi evinde konuk ettiği Kayserispor'a 3-0 yenilerek zirve yarışında ağır bir darbe aldı. Kayserispor 21'de Chery'nin penaltısıyla 1-0 öne geçti. 38'de Kasımpaşa Diagne ile penaltı atışından yararlanamadı. Kaleci Lung penaltıyı kurtardı. 69. dakikada Kasımpaşa bir kez daha penaltı kazandı. Trezeguet topu üst direğe nişanladı. Böylece Kayserispor bir penaltıdan daha yararlanamadı. 69'da Deniz farkı ikiye çıkardı: 0-2. 79'da Mensah'ın golüyle farkı üçe çıkaran Kayserispor karşılaşmadan 3-0 galip ayrılmayı başardı
- Spor
- 11.12.2018
- Gazete
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