Fatih Terim kılıcı çekti

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto maçı öncesinde çarpıcı açıklamalara imza attı. Tecrübeli teknik direktör, Bafetimbi Gomis'in satışıyla ilgili olarak, "Galatasaray takımı Gomis'i 'İki santrafor alacağız' niyetiyle sattı. Yerine iki santrafor alınacağı için teknik olarak satışına onay verdik. Bu kararın verilmesinin de sebepleri var. Ekonomik ve idari sebepleri var. Durup dururken biz gol kralını neden gönderelim" diye konuştu.
MELO VE SNEİJDER GÜLDÜRÜYOR
Terim, "Gomis çok iyi bir golcü ancak Galatasaray bu gruptan çıkıyor olsaydı kimsenin aklına Gomis gelmezdi" dedi. İmparator, Melo ve Sneijder için irtibatta olmamıza gerek yok. Ne zaman çağırsak gelirler zaten. İsimlerini duyduğum zaman bile yüzüm gülüyor" dedi.
AVRUPA'DA OLMAMIZ GEREKİYOR
Fatih Terim, bugünkü maçla ilgili olarak ise, "Porto her zaman tehlikeli bir takım ancak Galatasaray'ın her zaman Avrupa'da olması gerekiyor. Bu grupta herkesin gruptan çıkma şansı vardı. Ancak işler her zaman istediğiniz gibi gitmiyor" ifadelerini kullandı.
ALLAH'TAN DEVLER LİGİ VAR!
Terim "Ligdeki durum, cezalar, sakatlıklar herkesin malumu. Allah'tan Şampiyonlar Ligi var da görüşüyoruz. Ben de taraftarı ve sahanın kenarını özledim. Cezalar ve sakatlıklar, oyun kurgusu yapmamızı da engelledi" dedi.
MELO VE SNEİJDER GÜLDÜRÜYOR
Terim, "Gomis çok iyi bir golcü ancak Galatasaray bu gruptan çıkıyor olsaydı kimsenin aklına Gomis gelmezdi" dedi. İmparator, Melo ve Sneijder için irtibatta olmamıza gerek yok. Ne zaman çağırsak gelirler zaten. İsimlerini duyduğum zaman bile yüzüm gülüyor" dedi.
AVRUPA'DA OLMAMIZ GEREKİYOR
Fatih Terim, bugünkü maçla ilgili olarak ise, "Porto her zaman tehlikeli bir takım ancak Galatasaray'ın her zaman Avrupa'da olması gerekiyor. Bu grupta herkesin gruptan çıkma şansı vardı. Ancak işler her zaman istediğiniz gibi gitmiyor" ifadelerini kullandı.
ALLAH'TAN DEVLER LİGİ VAR!
Terim "Ligdeki durum, cezalar, sakatlıklar herkesin malumu. Allah'tan Şampiyonlar Ligi var da görüşüyoruz. Ben de taraftarı ve sahanın kenarını özledim. Cezalar ve sakatlıklar, oyun kurgusu yapmamızı da engelledi" dedi.
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