Bomba gibi Cocu iddiası

Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına getirilen Phillip Cocu'nun görevine son verildiği 1 yıllık maaşının kendisine ödeneceği yazılıp çizilmişti.
İNANILMAZ MALİYET
Ancak müthiş bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Cocu'nun sözleşmesinde, sözleşmesi 1 yıl dolmadan feshedilirse 3 yıllık maaşı ile birlikte takım şampiyon olmasa da şampiyonluk primlerinin de ödeneceğinin yazılı olduğu iddia edildi. Cocu'nun 1 yıllık ücretinin 3 milyon Euro...
İNANILMAZ MALİYET
Ancak müthiş bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Cocu'nun sözleşmesinde, sözleşmesi 1 yıl dolmadan feshedilirse 3 yıllık maaşı ile birlikte takım şampiyon olmasa da şampiyonluk primlerinin de ödeneceğinin yazılı olduğu iddia edildi. Cocu'nun 1 yıllık ücretinin 3 milyon Euro...
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