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Bomba gibi Cocu iddiası

Cocu’nun sözleşmesi 1 yıl dolmadan feshedildiği için ’nin Hollandalı teknik adama 3 yıllık maaşı ve hakedilmese de şampiyonluk primlerini ödeyeceği iddia edildi...

Bomba gibi Cocu iddiası
Sezon başında büyük umutlarla 'nin başına getirilen Phillip Cocu'nun görevine son verildiği 1 yıllık maaşının kendisine ödeneceği yazılıp çizilmişti.

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Ancak müthiş bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Cocu'nun sözleşmesinde, sözleşmesi 1 yıl dolmadan feshedilirse 3 yıllık maaşı ile birlikte takım şampiyon olmasa da şampiyonluk primlerinin de ödeneceğinin yazılı olduğu iddia edildi. Cocu'nun 1 yıllık ücretinin 3 milyon Euro...

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