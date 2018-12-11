Başar’ın yerine Ballı geliyor!

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Fenerbahçe yönetimi, Samandıra'ya da el atıyor... Sarı-Lacivertliler, daha önce idari menajer olarak görev yapan Volkan Ballı ile yeniden anlaştı. 2003-2010 arasında başarıyla görev yapan Ballı'nın dönüşünün ardından mevcut idari menajer Onur Başar ile yollar ayrılacak.