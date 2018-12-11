Başakşehir koşar adım

Başakşehir tutulmuyor... Süper Lig lideri, Ankaragücü'nü Afyon'da 1-0 yenerek en yakın rakibi Kasımpaşa'ya 7 puan fark attı. İlk yarının 8. dakikasında Visca ile gol bulan Başakşehir devreyi 1-0 önde kapatmayı başardı.
KONTROLÜ BIRAKMADILAR
Maçın 2. yarısında da kontrolü elinden bırakmayan Başakşehir rakibi önünde yine etkiliydi. A.Gücü dağınık bir görüntü verirken Başakşehir maçtan 1-0 galip ayrılmayı bildi.
GALİBİYET DEĞERLİ
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, A.Gücü önünde aldıkları galibiyetin çok değerli olduğunu söyleyerek, "Haftaya geçen sezonun şampiyonu ile karşılaşacağız. Bu maça hafta boyunca hazırlanacağız" dedi.
KONTROLÜ BIRAKMADILAR
Maçın 2. yarısında da kontrolü elinden bırakmayan Başakşehir rakibi önünde yine etkiliydi. A.Gücü dağınık bir görüntü verirken Başakşehir maçtan 1-0 galip ayrılmayı bildi.
GALİBİYET DEĞERLİ
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, A.Gücü önünde aldıkları galibiyetin çok değerli olduğunu söyleyerek, "Haftaya geçen sezonun şampiyonu ile karşılaşacağız. Bu maça hafta boyunca hazırlanacağız" dedi.
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