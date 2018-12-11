Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki temsilcimiz G.Saray, son maçında bugün Türk Telekom Stadı'nda Porto'yu ağırlayacak. Kritik maç saat 20.55'te başlayacak. Lider Porto ve Schalke'nin üst tur bileti aldığı grupta 4 puana sahip Cimbom, bugün kazanırsa Avrupa Ligi bileti alacak. G.Saray'ın Porto karşısında puan kaybetmesi halinde ise grupta 3 puanla 4. sırada yer alan L.Moskova'nın, deplasmanda Schalke 04 ile oynayacağı maçın sonucuna göre UEFA Avrupa Ligi'ne giden takım belli olacak. Aslan'da Serdar Aziz cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
- Spor
- 11.12.2018
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.