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Aslan aşkına! Galatasaray Porto'yu ağırlıyor...

G.Saray, bugün Portekiz ekibini yenerse yoluna ’nde devam edecek. Puan kaybında tüm gözler - L.Moskova maçında olacak. maç 20.55’te başlayacak...

Aslan Avrupa Ligi aşkına
Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki temsilcimiz G.Saray, son maçında bugün Türk Telekom Stadı'nda Porto'yu ağırlayacak. maç saat 20.55'te başlayacak. Lider Porto ve Schalke'nin üst tur bileti aldığı grupta 4 puana sahip Cimbom, bugün kazanırsa bileti alacak. G.Saray'ın Porto karşısında puan kaybetmesi halinde ise grupta 3 puanla 4. sırada yer alan L.Moskova'nın, deplasmanda 04 ile oynayacağı maçın sonucuna göre UEFA Avrupa Ligi'ne giden takım belli olacak. Aslan'da cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

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