Vakıfbank yine şampiyon

Vakıfbank bir kez daha dünyanın en büyüğü oldu. Temsilcimiz FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın finalinde Brezilya ekibi Minas Tenis Clube'ü 25-23, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci toplamda da 3. kez dünyanın en büyüğü oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şampiyon olan Vakıfbank Kadın Voleybol takımını, bu başarısı sonrası telefonla arayarak kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı telefon görüşmesinde takımın gelecekte de nice başarılara imza atacağına inandığını vurguladı.
ECZACIBAŞI 3. OLDU
FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Brezilya ekibi Praia'yı 3-0 yenen Ezcacıbaşı böylece dünya 3.'sü olarak bronz kazandı.
ECZACIBAŞI 3. OLDU
FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Brezilya ekibi Praia'yı 3-0 yenen Ezcacıbaşı böylece dünya 3.'sü olarak bronz kazandı.
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