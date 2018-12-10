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Vakıfbank yine şampiyon

Vakıfbank, Kulüpler Dünya Şampiyonası’nın finalinde Brezyila ekibi Minas’ı set vermeden yendi. Böylece üst üste 2, toplamda 3. kez şampiyon oldu.

Vakıfbank yine şampiyon
Vakıfbank bir kez daha dünyanın en büyüğü oldu. Temsilcimiz FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın finalinde Brezilya ekibi Minas Tenis Clube25-23, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci toplamda da 3. kez dünyanın en büyüğü oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şampiyon olan Vakıfbank Kadın Voleybol takımını, bu başarısı sonrası telefonla arayarak kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı telefon görüşmesinde takımın gelecekte de nice başarılara imza atacağına inandığını vurguladı.

ECZACIBAŞI 3. OLDU
Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ekibi Praia'yı 3-0 yenen Ezcacıbaşı böylece dünya 3.'sü olarak bronz kazandı.

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